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Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Киноафиша Фильмы Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, 1963: актеры и роли
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу 1963 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик Стэнли Кубрик Stanley Kubrick
В ролях
Питер Селлерс Питер Селлерс Peter Sellers Джордж К. Скотт Джордж К. Скотт George C. Scott Стерлинг Хейден Стерлинг Хейден Sterling Hayden Стерлинг Хейден Стерлинг Хейден Sterling Hayden Слим Пикенс Питер Булл Peter Bull
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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