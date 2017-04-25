Заработать несколько лишних долларов честным путем на диком Западе не проблема, если у тебя есть проверенный кольт и разрешение властей на отстрел бандитов. Этим путем и идут бок о бок профессиональные охотники за головами негодяев «Человек без имени» и полковник Мортимер, общая цель которых — преступная банда мексиканца Индио.