Заработать несколько лишних долларов честным путем на диком Западе не проблема, если у тебя есть проверенный кольт и разрешение властей на отстрел бандитов. Этим путем и идут бок о бок профессиональные охотники за головами негодяев «Человек без имени» и полковник Мортимер, общая цель которых — преступная банда мексиканца Индио.
|24 апреля 2010
|Австралия
|24 мая 1967
|Аргентина
|25 марта 1966
|Бразилия
|5 октября 1967
|Великобритания
|25 марта 1966
|Германия
|6 августа 1970
|Гонконг
|20 декабря 1965
|Греция
|23 декабря 1966
|Дания
|1 декабря 1967
|Ирландия
|29 февраля 2024
|Исландия
|12 year age limit
|5 сентября 1966
|Испания
|30 декабря 1965
|Италия
|1 июня 1967
|Канада
|16 сентября 2016
|Латвия
|10 мая 1967
|Нидерланды
|26 января 1967
|Перу
|23 мая 1968
|Португалия
|10 мая 1965
|США
|21 октября 1968
|Турция
|2 сентября 1980
|Филиппины
|8 июня 1984
|Финляндия
|30 сентября 1966
|Франция
|1 мая 2005
|Чехия
|17 ноября 1966
|Швеция
|26 августа 1967
|Южная Корея
|28 января 1967
|Япония