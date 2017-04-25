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Постер фильма На несколько долларов больше
8.2
На несколько долларов больше - Трейлер
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8.2

На несколько долларов больше

, 1965
Per qualche dollaro in più
Италия, Испания, Германия / боевик, вестерн / 18+
Трейлеры
Постер фильма На несколько долларов больше
8.2
На несколько долларов больше - Трейлер
На несколько долларов больше  Трейлер

О фильме

Заработать несколько лишних долларов честным путем на диком Западе не проблема, если у тебя есть проверенный кольт и разрешение властей на отстрел бандитов. Этим путем и идут бок о бок профессиональные охотники за головами негодяев «Человек без имени» и полковник Мортимер, общая цель которых — преступная банда мексиканца Индио.

В ролях

Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Монко
Ли Ван Клиф
Полковник Дуглас Мортимер
Джан Мария Волонте
Джан Мария Волонте
El Indio (The Indian)
Мара Крупп
Мэри — красивая жена управляющего
Луиджи Пистилли
Groggy, Member of Indio's Gang
Клаус Кински
Juan Wild - The Hunchback
Йозеф Эггер
Luis Rodríguez
Manuel (Member of Indio's Gang)
Бенито Стефанелли
Luke 'Hughie'
Панос Пападопулос
Sancho Perez, Member of Indio's Gang
Альдо Самбрелл
Cuchillio
Режиссер Серджио Леоне
Сценарист Серджио Леоне, Фульвио Морселла, Лучано Винченцони
Композитор Эннио Морриконе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Испания / Германия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1965
Премьера онлайн 24 января 2007
Премьера в мире 10 мая 1965
Дата выхода
24 апреля 2010 Австралия
24 мая 1967 Аргентина
25 марта 1966 Бразилия
5 октября 1967 Великобритания
25 марта 1966 Германия
6 августа 1970 Гонконг
20 декабря 1965 Греция
23 декабря 1966 Дания
1 декабря 1967 Ирландия
29 февраля 2024 Исландия 12 year age limit
5 сентября 1966 Испания
30 декабря 1965 Италия
1 июня 1967 Канада
16 сентября 2016 Латвия
10 мая 1967 Нидерланды
26 января 1967 Перу
23 мая 1968 Португалия
10 мая 1965 США
21 октября 1968 Турция
2 сентября 1980 Филиппины
8 июня 1984 Финляндия
30 сентября 1966 Франция
1 мая 2005 Чехия
17 ноября 1966 Швеция
26 августа 1967 Южная Корея
28 января 1967 Япония
MPAA R
Бюджет $600 000
Сборы в мире $15 001 995
Производство Produzioni Europee Associate (PEA), Arturo González Producciones Cinematográficas, Constantin Film
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Рейтинг фильма

8.2
Оцените 14 голосов
8.2 IMDb

Трейлеры фильма

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На несколько долларов больше - Трейлер
На несколько долларов больше Трейлер
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Новости о фильме

«Долларовую трилогию» Серджо Леоне покажут в трёх городах России
25 апреля 2017 18:04 «Долларовую трилогию» Серджо Леоне покажут в трёх городах России С 28 по 30 апреля в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будет представлена «Долларовая трилогия» Серджо Леоне. В программе показов от «Иноекино» –

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