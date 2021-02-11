Бывший заключенный Джонни Клэй планирует ограбление ипподрома, надеясь сорвать куш в 2 миллиона. Для осуществления тщательного проработанного плана он привлекает еще четверых людей — кассира, продажного полицейского, бывшего алкоголика и бармена.
Во время ограбления план рушится, потому что один из сообщников решил внести в него свои изменения.
|10 февраля 1957
|Австралия
|PG
|15 февраля 1957
|Австрия
|12
|21 июля 1956
|Великобритания
|6 декабря 2001
|Германия
|21 марта 1957
|Италия
|22 февраля 1957
|Нидерланды
|6 июня 1956
|США
|27 января 1961
|Финляндия
|11 сентября 1957
|Франция
|14 января 1957
|Швеция