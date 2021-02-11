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Постер фильма Убийство
7.9
Киноафиша Фильмы Убийство
7.9

Убийство

, 1956
The Killing
США / триллер, драма, криминал / 18+
Постер фильма Убийство
7.9

О фильме

Бывший заключенный Джонни Клэй планирует ограбление ипподрома, надеясь сорвать куш в 2 миллиона. Для осуществления тщательного проработанного плана он привлекает еще четверых людей — кассира, продажного полицейского, бывшего алкоголика и бармена.

Во время ограбления план рушится, потому что один из сообщников решил внести в него свои изменения.

В ролях

Стерлинг Хейден
Стерлинг Хейден
Джонни Клей
Колин Грэй
Фей
Винс Эдвардс
Вэл Кэннон
Джей С. Флиппен
Джей С. Флиппен
Marvin Unger
Тед де Корсия
Patrolman Randy Kennan
Мари Уиндсор
Шерри Пити
Элайша Кук-мл.
Джордж Пити
Джо Сойер
Mike O'Reilly
Джеймс Эдвардс
Track Parking Attendant
Тимоти Кэри
Nikki Arcane
Режиссер Стэнли Кубрик
Сценарист Стэнли Кубрик, Джим Томпсон, Лайонел Уайт
Композитор Джералд Фрид
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 19 мая 1956
Дата выхода
10 февраля 1957 Австралия PG
15 февраля 1957 Австрия 12
21 июля 1956 Великобритания
6 декабря 2001 Германия
21 марта 1957 Италия
22 февраля 1957 Нидерланды
6 июня 1956 США
27 января 1961 Финляндия
11 сентября 1957 Франция
14 января 1957 Швеция
Бюджет $320 000
Сборы в мире $380
Производство Harris-Kubrick Pictures
Другие названия
The Killing, Casta de malditos, Die Rechnung ging nicht auf, Spelet är förlorat, Убийство, Atracament perfecte, Atraco perfecto, Bed of Fear, Clean Break, Coup manqué, Day of Violence, De millioenenroof, Det store gangsterkup, Gennama ni karada wo hare, Gyilkosság, Ha-Hereg, I klopi, Jaf la Hipodrom, Killing, L'Ultime Razzia, Mislukte opzet, Mordet, O Grande Golpe, Peli on menetetty, Rapina a mano armata, Rop brez plena, Son darbe, Spillet er tapt, Tapmine, Tappo, To hrima tis orgis, Um Roubo no Hipódromo, Uzaludna pljačka, Velká kořist, Zabíjanie, Zabíjení, Zabójstwo, Žmogžudystė, Το χρήμα της οργής, Убивство, Убийството, Убиство, 殺手, 現金に体を張れ, Սպանությունը, แผนโฉดโคตรคนชั่ว, 킬링

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 11 февраля 2021

Отзывы о фильме

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