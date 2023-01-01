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Антихрист Антихрист
Киноафиша Фильмы Антихрист Отзывы о фильме «Антихрист»
Antichrist Антихрист 2009 / Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Антихрист»

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Ларс фон Триер, великий провокатор и священный бык гипнотизируемой им Европы, решил сказать очередное новое слово в кино. Жанр этого нового слова тоже не вполне обычен: глядя на «Антихриста», каннская публика на собственной шкуре познала, что такое фильм-пытка и чем вышеозначенный жанр отличается от всяких там road movies и love stories. Однако главная новация фон Триера состояла, безусловно, в другом: тщательно проштудировав «Молот ведьм», он собрался продемонстрировать, какова в…

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