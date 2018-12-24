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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
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Алексей Смирнов
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Дата рождения
28 февраля 1920
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
7 мая 1979
Карьера
Актер
Биография Алексей Смирнов
Родился 28 февраля 1920 года. Данилов, Ярославская губерния, РСФСР (Советская Россия).
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Фильмография Алексей Смирнов
Сомнамбула
триллер, драма
2012, Россия
5.0
Колыбель
драма
2011, Россия
0.0
Финист - Ясный Сокол
сказка, семейный
1975, СССР
7.0
Автомобиль, скрипка и собака Клякса
семейный, мюзикл
1974, СССР
6.0
Новые приключения Дони и Микки
комедия, семейный
1973, СССР
7.0
В бой идут одни старики
драма, мюзикл, исторический, военный, мелодрама
1973, СССР
8.0
Золотые Рога
семейный, сказка
1972, СССР
7.0
Удар! Еще удар!
комедия, спорт
1968, СССР
6.0
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2 комментария
24 декабря 2018 00:01
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