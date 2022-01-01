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Александр Сирин
Александр Сирин
О персоне
Фильмография
Александр Сирин
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Дата рождения
15 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Александра Сирина
Родился 15 марта 1955 года. Таллин, СССР (Эстония).
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Фильмография Александра Сирина
Обратимая реальность
фантастика, триллер
2022, Россия
5.0
Ван Гоги
драма
2018, Россия
7.0
Память осени
драма
2016, Россия
4.0
Небо падших
драма
2014, Россия
5.0
Разговор
драма
2012, Россия
5.0
Без мужчин
комедия, мелодрама
2011, Россия
3.0
Пелагия и белый бульдог
мистика, криминал
2009, Россия
6.0
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
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