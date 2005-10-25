Маргарита Назарова

Маргарита Петровна Назарова — советская артистка цирка, легендарная дрессировщица тигров и киноактриса, народная артистка РСФСР. Родилась 26 ноября 1926 года в Детском Селе (ныне Пушкин).

Детство провела под Ленинградом, в годы войны была угнана на принудительные работы в Германию. После возвращения в СССР начала выступать в эстрадно-цирковых номерах, а с середины 1950-х годов стала работать с хищными животными, сначала как ассистент, затем с собственными аттракционами.

Широкую известность получила после главной роли в фильме «Полосатый рейс» (1961), где выступала вместе с тиграми. Гастролировала за рубежом, была лауреатом международных фестивалей. В 1969 году удостоена звания народной артистки РСФСР.

Завершила карьеру в 1983 году. Скончалась 25 октября 2005 года в Нижнем Новгороде.