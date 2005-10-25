Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маргарита Назарова
Маргарита Назарова Margarita Nazarova
Киноафиша Персоны Маргарита Назарова

Маргарита Назарова

Margarita Nazarova

Дата рождения
26 ноября 1926
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
25 октября 2005
Место рождения
Пушкин, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков

Биография Маргариты Назаровой

Маргарита Петровна Назарова — советская артистка цирка, легендарная дрессировщица тигров и киноактриса, народная артистка РСФСР. Родилась 26 ноября 1926 года в Детском Селе (ныне Пушкин).

Детство провела под Ленинградом, в годы войны была угнана на принудительные работы в Германию. После возвращения в СССР начала выступать в эстрадно-цирковых номерах, а с середины 1950-х годов стала работать с хищными животными, сначала как ассистент, затем с собственными аттракционами.

Широкую известность получила после главной роли в фильме «Полосатый рейс» (1961), где выступала вместе с тиграми. Гастролировала за рубежом, была лауреатом международных фестивалей. В 1969 году удостоена звания народной артистки РСФСР.

Завершила карьеру в 1983 году. Скончалась 25 октября 2005 года в Нижнем Новгороде.

Популярные фильмы

Полосатый рейс 7.8
Полосатый рейс (1961)
Укротительница тигров 7.4
Укротительница тигров (1954)
Случай в тайге 6.7
Случай в тайге (1953)

Фильмография Маргариты Назаровой

Жанр
Год
Полосатый рейс 7.8
Полосатый рейс Polosatiy reys
семейный, комедия 1961, СССР
Смотреть трейлер
Укротительница тигров 7.4
Укротительница тигров Ukrotitelnitsa tigrov
комедия, мелодрама 1954, СССР
Билеты
Случай в тайге 6.7
Случай в тайге It Happened in Taiga
боевик 1953, СССР
Новости личной жизни Маргарите Назаровой
Кем стала Марианна в финале «Полосатого рейса»? Единицы ответят верно, ведь многих запутали тигры
Кем стала Марианна в финале «Полосатого рейса»? Единицы ответят верно, ведь многих запутали тигры
Скрывалась от собственного сына: судьба звезды «Полосатого рейса» ужаснет каждого
Скрывалась от собственного сына: судьба звезды «Полосатого рейса» ужаснет каждого
Американцам показывать постеснялись: в СССР этот фильм полюбил каждый
Американцам показывать постеснялись: в СССР этот фильм полюбил каждый
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
«Отвратительный»: Майков ополчился против лучшего сериала Okko — считает ужасными даже жертв психопата
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше