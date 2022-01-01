Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каникулы в Простоквашино
Киноафиша Фильмы Каникулы в Простоквашино

Каникулы в Простоквашино, 1980

1980 / СССР
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Заболевший дядя Федор был увезен в первом мультфильме родителями в город, а заблудшая на участок корова стала давать огромное количество молока. Шарик и кот Матроскин вяло поругивались, но жили в целом мирно.

А тем временем мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Федор сбежал и укатил в Простоквашино к своим старым друзьям. Шарику прислали фоторужье, Корова родила теленка, которого Шарик учил служить. Много было веселых и славных событий, а под конец и мама приехала с папой. Если бы у нее была вторая жизнь, она бы ее провела в Простоквашино.

8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 6 июня 1980
Премьера в мире 6 июня 1980
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Попов
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Советские мультфильмы про животных Советские мультфильмы про животных
Постер мультфильма Каникулы в Простоквашино 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши