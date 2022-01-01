Каникулы в Простоквашино, 1980

Заболевший дядя Федор был увезен в первом мультфильме родителями в город, а заблудшая на участок корова стала давать огромное количество молока. Шарик и кот Матроскин вяло поругивались, но жили в целом мирно.



А тем временем мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Федор сбежал и укатил в Простоквашино к своим старым друзьям. Шарику прислали фоторужье, Корова родила теленка, которого Шарик учил служить. Много было веселых и славных событий, а под конец и мама приехала с папой. Если бы у нее была вторая жизнь, она бы ее провела в Простоквашино.