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Владимир Фетин

Владимир Фетин
Владимир Фетин
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Дата рождения
14 ноября 1925
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
20 августа 1981
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Владимире Фетине

Родился 14 ноября 1925 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Владимире Фетине
Пропавшие среди живых
Пропавшие среди живых
криминал, мистика 1981, СССР
5.0
Сладкая женщина
Сладкая женщина
мелодрама 1976, СССР
7.0
Открытая книга
Открытая книга
комедия 1974, СССР
7.0
Любовь Яровая
Любовь Яровая
драма, мелодрама, исторический 1970, СССР
5.0
Виринея
Виринея
драма 1968, СССР
7.0
Донская повесть
Донская повесть
драма 1964, СССР
7.0
Полосатый рейс
Полосатый рейс
семейный, комедия 1961, СССР
8.0
Жеребенок
Жеребенок
драма, военный 1960,
6.0
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