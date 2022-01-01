Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Владимир Фетин
Владимир Фетин
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Владимир Фетин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 ноября 1925
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
20 августа 1981
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Владимире Фетине
Родился 14 ноября 1925 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Владимире Фетине
Пропавшие среди живых
криминал, мистика
1981, СССР
5.0
Сладкая женщина
мелодрама
1976, СССР
7.0
Открытая книга
комедия
1974, СССР
7.0
Любовь Яровая
драма, мелодрама, исторический
1970, СССР
5.0
Виринея
драма
1968, СССР
7.0
Донская повесть
драма
1964, СССР
7.0
Полосатый рейс
семейный, комедия
1961, СССР
8.0
Жеребенок
драма, военный
1960,
6.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь