Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полосатый рейс Полосатый рейс
Киноафиша Фильмы Полосатый рейс Полосатый рейс, 1961: актеры и роли
Полосатый рейс 1961 / СССР
8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Полосатый рейс, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Фетин Владимир Фетин
В ролях
Евгений Леонов Евгений Леонов Алексей Грибов Алексей Грибов Иван Дмитриев Маргарита Назарова Владимир Белокуров Николай Волков Nikolai Volkoff Алексей Смирнов Алексей Смирнов Алексей Кожевников Aleksey Kozhevnikov
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Пощечина для Виктории: вражда в семействе Бекхэм вышла на новый уровень
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Приложение киноафиши