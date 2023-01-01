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Пандорум
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Pandorum
Пандорум
2009 / США / Германия
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7.8
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61
голос
Рейтинг IMDb: 6.7
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Вся информация о фильме
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