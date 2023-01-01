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Пандорум Пандорум
Киноафиша Фильмы Пандорум Пандорум, 2009: актеры и роли
Pandorum Пандорум 2009 / США / Германия
7.8 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Пандорум, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Альварт Кристиан Альварт Christian Alvart
В ролях
Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Кэм Жиганде Кэм Жиганде Cam Gigandet Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Норман Ридус Норман Ридус Norman Reedus Кунг Ле Кунг Ле Cung Le Эдди Роус Вотан Вильке Меринг Дельфина Шийо Антье Трауэ Антье Трауэ Antje Traue
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