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Пандорум
Пандорум, 2009: актеры и роли
Pandorum
Пандорум
2009 / США / Германия
Трейлер
7.8
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Трейлеры
Пандорум, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Альварт
Christian Alvart
В ролях
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Кэм Жиганде
Cam Gigandet
Бен Фостер
Ben Foster
Норман Ридус
Norman Reedus
Кунг Ле
Cung Le
Эдди Роус
Вотан Вильке Меринг
Дельфина Шийо
Антье Трауэ
Antje Traue
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