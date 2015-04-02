Наша рецензия

Стивен Спилберг, без всяких шуток, в очередной раз порадовал: похоже, он окончательно укрепился в мысли, что исследование психологических нюансов мира людей гораздо интереснее соплей по вопросу о пластилиновых инопланетянах и депрессивных роботах-недорослях/полуросликах, не говоря уж про такой бесспорный хлам, как акулы и динозавры (хотя нет, вру, конечно, про психологические нюансы: в 2005 году грядет «Война миров» по Герберту Уэллсу). «Терминал» – яркое кино с необычным сюжетом, прекрасно…