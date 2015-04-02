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Терминал Терминал
Киноафиша Фильмы Терминал Отзывы о фильме «Терминал»
The Terminal Терминал 2004 / США
8.1 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Терминал»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Стивен Спилберг, без всяких шуток, в очередной раз порадовал: похоже, он окончательно укрепился в мысли, что исследование психологических нюансов мира людей гораздо интереснее соплей по вопросу о пластилиновых инопланетянах и депрессивных роботах-недорослях/полуросликах, не говоря уж про такой бесспорный хлам, как акулы и динозавры (хотя нет, вру, конечно, про психологические нюансы: в 2005 году грядет «Война миров» по Герберту Уэллсу). «Терминал» – яркое кино с необычным сюжетом, прекрасно…

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Эльдар 2 апреля 2015, 12:51
Очень душевный такой фильм...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dancer 2 апреля 2015, 12:51
Опускалово России в чистом виде :)))) На каком думаете языке мычит Хэнкс ? Каким языком написано "Паспорт" на паспорте героя ?:))))))

А все - Кракозия , Кракозия ! Совсем о нас как о даунах думают .

О фильме : много несостыковок , туповатый герой (правда Хэнкс в основном таких и играет) , чисто-тупой американизм - глава аэропорта не мог вытурить героя из терминала (!!! ) , упрашивал его и тд и тп ... Я фильм не досмотрел - нгачало прикольное , но это же Спилберг - ему 2 часа подавай ! Слишком растянуто .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Degas 2 апреля 2015, 12:51
Лучше скажите стоить тратить свое время на этот фильм или нет!?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Цап-Царапка 2 апреля 2015, 12:51
Господа, а может уже пора отбросить этот пафосный патриотизм и перестать зацикливаться на том "КАК НАС ОПУСТИЛИ"? Если бы там подразумевалась не Россия, а Украина, вам было бы полегче? Между прочим, Спилбергу еще спасибо надо сказать за то, что его РУССКИЙ герой не пьяное тупое быдло (какими нас представляет весь мир, к вашему сведению), а человек тончайшей душевной организации! И если Хэнкс, такой смешной и трогательный одновременно, не интересен вам как актер, а фильм без компьютерной графики и драчек - не впечатляет, то Хэллбой - герой из пекла еще идет в прокате!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Элинсон 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто очарователен, такого от Спилберга не ожидал. А что косается гонений на Россию, то я например не могу с уверенностью сказать, что мы через каких-нибудь 5 лет не окажемся в Викторами Новорски...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Begemot 2 апреля 2015, 12:51
Неоспоримость "смотрения" сего душевного фильма очевидна: тонкий юмор, отсутствие "взрывных" спецэффектов, аполитичность, сюжетное изящество. Смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! По крайней мере фильм вызывает радостные чувства и прилив человености. Согласитесь, сегодня это столь редко и неосязаемо, что одна лишь попытка уже вызывает интерес и, как результат, поход в кинотеатр. ЛЮДИ!!! СХОДИТЕ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Andrey 2 апреля 2015, 12:51
На самом деле фильм неплохой.

Смотря какие цели преследовать, когда идёшь в кино. Я повёл девушку посмотреть мелодраму, мы посмотрели очень качественный фильм. Порадовала комедийная часть, что удивительно. Я не жалею о потраченном времени. Это не эпохальное событие в мире кино, но этот фильм стоит посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
фильм реально классный рекомендую!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vadim 26 июня 2017, 13:41
Оценка
Замечательный фильм!
26 июня 2017, 13:41 Ответить
Александра Шахматова 6 ноября 2020, 21:29
Оценка
Хороший такой фильм на вечер,с открытым концом) Можно и посмеяться,и поплакать.
В фильме показано,что мужчина из СССР может все, в аэропорту он и жилье себе сделал,и работу нашел,и встретил любовь. Фильм оставляет светлые впечатления,не жалею,что потратила 2 часа своей жизни)
6 ноября 2020, 21:29 Ответить
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