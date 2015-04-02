Стивен Спилберг, без всяких шуток, в очередной раз порадовал: похоже, он окончательно укрепился в мысли, что исследование психологических нюансов мира людей гораздо интереснее соплей по вопросу о пластилиновых инопланетянах и депрессивных роботах-недорослях/полуросликах, не говоря уж про такой бесспорный хлам, как акулы и динозавры (хотя нет, вру, конечно, про психологические нюансы: в 2005 году грядет «Война миров» по Герберту Уэллсу). «Терминал» – яркое кино с необычным сюжетом, прекрасно…
А все - Кракозия , Кракозия ! Совсем о нас как о даунах думают .
О фильме : много несостыковок , туповатый герой (правда Хэнкс в основном таких и играет) , чисто-тупой американизм - глава аэропорта не мог вытурить героя из терминала (!!! ) , упрашивал его и тд и тп ... Я фильм не досмотрел - нгачало прикольное , но это же Спилберг - ему 2 часа подавай ! Слишком растянуто .
Смотря какие цели преследовать, когда идёшь в кино. Я повёл девушку посмотреть мелодраму, мы посмотрели очень качественный фильм. Порадовала комедийная часть, что удивительно. Я не жалею о потраченном времени. Это не эпохальное событие в мире кино, но этот фильм стоит посмотреть.
В фильме показано,что мужчина из СССР может все, в аэропорту он и жилье себе сделал,и работу нашел,и встретил любовь. Фильм оставляет светлые впечатления,не жалею,что потратила 2 часа своей жизни)
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