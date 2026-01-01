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Эндрю Никкол
Andrew Niccol
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Персоны
Эндрю Никкол
Эндрю Никкол
Andrew Niccol
Дата рождения
10 июня 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Парапарауму, Новая Зеландия
Биография Эндрю Никкола
Родился 10 июня 1964 года. Парапарауму, Новая Зеландия.
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Популярные фильмы
8.1
Шоу Трумана
(1998)
7.8
Терминал
(2004)
7.6
Оружейный барон
(2005)
Фильмография Эндрю Никкола
Оружейные бароны
Lords of War
криминал, триллер
2027, США
7.2
Тайная жизнь вещей
I, Object
анимация, драма, фэнтези
2026, Канада / Новая Зеландия
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Билеты
6
Анон
Anon
фантастика, триллер
2017, Германия
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Хорошее убийство
Good Kill
триллер
2015, США
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6.5
Гостья
The Host
фантастика, триллер
2012, США
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Рецензия
7.5
Время
In Time
фантастика
2011, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.6
Оружейный барон
Lord of War
драма, триллер, боевик
2005, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.8
Терминал
The Terminal
мелодрама, драма
2004, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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