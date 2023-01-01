Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Анастасия
Фильмы похожие на Анастасия
Anastasia
Анастасия
1997 / США
8.3
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Анастасия
Вся информация о мультфильме
Балерина
анимация, семейный
2017, Франция / Канада
8.0
Анастасия
драма, мистика
1986, Австрия / США
6.0
Американская история
мюзикл, драма, анимация, приключения, семейный
1986, США
7.0
Анастасия
исторический, драма
1956, США
7.0
Золушка
сказка, семейный
1947, СССР
7.0
Красавица и чудовище
драма, мелодрама, фэнтези
1946, Франция
7.0
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.0
Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
7.0
Заколдованная Элла
сказка, мелодрама, комедия
2004, США / Великобритания / Ирландия
7.0
Синбад: Легенда семи морей
мелодрама, анимация, приключения, сказка
2003, США
6.0
Атлантида: затерянный мир
анимация, приключения, сказка, семейный
2001, США
7.0
Похождения Императора
анимация, приключения, сказка, семейный, комедия
2000, США
7.0
Титан: После гибели земли
фантастика, анимация, приключения, боевик
2000, США
6.0
Царь сновидений
приключения, анимация, биография
2000, США
6.0
Дорога на Эльдорадо
приключения, семейный, анимация
2000, США
8.0
Тарзан
анимация
1999, США
8.0
Принц Египта
мюзикл, анимация, драма, семейный
1998, США
7.0
Мулан
семейный, анимация
1998, США
8.0
Геркулес
семейный, анимация, приключения, мюзикл, комедия
1997, США
6.0
Горбун из Нотр Дама
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл
1996, США
6.0
Балто
приключения, семейный, анимация
1995, США
7.0
Покахонтас
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация
1995, США
8.0
Маленькая принцесса
семейный, фэнтези, драма
1995, США
7.0
Маленькие женщины
военный, семейный, мелодрама, драма
1994, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить