Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Анастасия
Anastasia
Анастасия, 1956
1956 / США
7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Жанр:
исторический
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Выдает ли она себя за дочь последнего русского царя или действительно это она? После блестящей игры Ингрид Бергман ни у кого из зрителей не оставалось сомнений в том, что Анастасия и есть потерянная и несчастная дочь убитого Николая II.
Развернуть
7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
1956
Премьера в мире
13 декабря 1956
Режиссер
Анатоль Литвак
В ролях
Ингрид Бергман
Юл Бриннер
Аким Тамирофф
Мартита Хант
Хелен Хэйс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Анастасия
(1997)
8.297873
Анастасия
(1986)
6.8
Сиреневое сердце
(1932)
6.928571
Визит
(1964)
7.5333333
Любите ли Вы Брамса?
(1961)
7
Шум и ярость
(1959)
6.230769
Я больше не верю в любовь
(1954)
6.6
Европа'51
(1952)
7.5384617
Стромболи, земля Божья
(1950)
7.4
Прибой
(1935)
5.5
Жанна Де Арк
(1948)
6.3846154
По ком звонит колокол
(1943)
6.909091
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
13
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма
Анастасия
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить