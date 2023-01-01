Анастасия, 1956

Выдает ли она себя за дочь последнего русского царя или действительно это она? После блестящей игры Ингрид Бергман ни у кого из зрителей не оставалось сомнений в том, что Анастасия и есть потерянная и несчастная дочь убитого Николая II.

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