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Анастасия Анастасия
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Anastasia

Анастасия, 1956

1956 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Выдает ли она себя за дочь последнего русского царя или действительно это она? После блестящей игры Ингрид Бергман ни у кого из зрителей не оставалось сомнений в том, что Анастасия и есть потерянная и несчастная дочь убитого Николая II.
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 13 декабря 1956
Режиссер
Анатоль Литвак
В ролях
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Юл Бриннер
Юл Бриннер
Аким Тамирофф
Мартита Хант
Хелен Хэйс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Анастасия 2 постера
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саундтрек фильма Анастасия
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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