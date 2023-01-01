Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Классный мюзикл: Выпускной
Фильмы похожие на Классный мюзикл: Выпускной
High School Musical 3: Senior Year
Классный мюзикл: Выпускной
2008 / США
Смотреть трейлер
7.8
Оцените
67
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Классный мюзикл: Выпускной
Вся информация о фильме
Идеальный голос
комедия, мюзикл
2012, США
7.0
Наследники
комедия, семейный, фэнтези
2015, США
6.0
Звёздная болезнь
комедия, семейный, музыка
2010, США
6.0
Бэндслэм
мюзикл, комедия, драма
2009, США
6.0
Ханна Монтана: Кино
комедия, семейный, мюзикл
2009, США
4.0
Программа защиты принцесс
комедия, драма, семейный
2009, США
5.0
Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм
приключения, комедия, драма
2009, США
6.0
Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама
2007, США
7.0
Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл
2006, США
7.0
Чита Гёрлз в Барселоне
комедия, драма, семейный
2006, США
5.0
Тайна Волшебной Тыквы
драма, семейный
2007, Китай / Гонконг / США
5.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма
2010, США
7.0
Свадебный угар
комедия
2016, США
6.0
Пляжный бездельник
комедия
2019, США
4.0
128 ударов сердца в минуту
драма
2015, США / Великобритания / Франция
7.0
На месте принцессы 3: Роман со звездой
мелодрама
2021, США
5.0
Продавцы новостей
семейный, мюзикл, драма
1992, США
7.0
Месть пушистых
семейный, комедия
2010, США / ОАЭ
7.0
"Старый" новый год
мелодрама, комедия
2011, США
7.0
На месте принцессы
мелодрама
2018, США
6.0
Подари мне убежище
драма
2012, США
7.0
Этот неловкий момент
комедия, мелодрама
2014, США
6.0
Соседи. На тропе войны
комедия
2014, США
6.0
Соседи. На тропе войны 2
комедия
2016, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить