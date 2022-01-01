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Классный мюзикл: Выпускной Классный мюзикл: Выпускной
Киноафиша Фильмы Классный мюзикл: Выпускной Классный мюзикл: Выпускной, 2008: актеры и роли
High School Musical 3: Senior Year Классный мюзикл: Выпускной 2008 / США
7.8 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Классный мюзикл: Выпускной, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кенни Ортега Kenny Ortega
В ролях
Зак Эфрон Зак Эфрон Zac Efron Ванесса Хадженс Ванесса Хадженс Vanessa Hudgens Мэтт Прокоп Matt Prokop Барт Джонсон Bart Johnson Эшли Тисдэйл Корбин Блю Corbin Bleu
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