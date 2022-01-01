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Классный мюзикл: Выпускной
Классный мюзикл: Выпускной, 2008: актеры и роли
High School Musical 3: Senior Year
Классный мюзикл: Выпускной
2008 / США
Трейлер
7.8
Оцените
67
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Классный мюзикл: Выпускной, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кенни Ортега
Kenny Ortega
В ролях
Зак Эфрон
Zac Efron
Ванесса Хадженс
Vanessa Hudgens
Мэтт Прокоп
Matt Prokop
Барт Джонсон
Bart Johnson
Эшли Тисдэйл
Корбин Блю
Corbin Bleu
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