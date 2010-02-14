Звёздная болезнь, 2010

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о выходе в прокат 6.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2010 Премьера в мире 14 февраля 2010 В ролях Стерлинг Найт Даниэль Кэмпбелл Maggie Castle Брэндон Майкал Смит Все актеры и съемочная группа 2 постера

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