Классный мюзикл: Выпускной
Награды и номинации фильма Классный мюзикл: Выпускной
Награды и номинации фильма Классный мюзикл: Выпускной 2008
MTV Movie & TV Awards 2009
Breakthrough Performance Female
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Breakthrough Performance Female
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
