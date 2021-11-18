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На месте принцессы 3: Роман со звездой На месте принцессы 3: Роман со звездой
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The Princess Switch 3

На месте принцессы 3: Роман со звездой, 2021

2021 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «На месте принцессы 3: Роман со звездой»

«На месте принцессы 3: Роман со звездой» является третьей частью рождественской нетфликсовской франшизы о трех чрезвычайно похожих друг на друга девушках, которые занимают разные социальные статусы в обществе. Так, одна из них является самой настоящей герцогиней, вторая – принцессой, а третья – обычной смертной. По мере развития событий героини меняются местами и оказываются в центре различных романтических приключений. «На месте принцессы» – идеальный вариант для зрителей, которые любят простые семейные истории с ноткой романтики и юмора.

Главную роль в картине исполнила голливудская актриса Ванесса Энн Хадженс, которая является звездой телеканала Disney. Большинство зрителей могут помнить ее по ролям в «Классном мюзикле» и молодежной комедии «Непослушные родители».

Постановщиком фильма «На месте принцессы 3: Роман со звездой» стал Майк Рол, режиссер первых двух частей рождественской франшизы. Кроме того, в свое время Рол снял несколько эпизодов ко многим известным сериалам, среди которых «Сумеречные охотники», «Царство», «Континуум», «Эврика».

Первые две части «На месте принцессы» получили довольно положительные отзывы со стороны западных критиков, авторов ведущих мировых изданий. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг оригинального фильма достиг 71%, что в целом соответствует хорошему приему. Журналисты, в частности, хвалили «На месте принцессы» за отличный юмор и интересный сценарий.

«На месте принцессы» является одним из самых популярных проектов американского стримингового гиганта, который последние несколько лет активно штампует фильмы для старшего школьного возраста.

В основу серии фильмов «На месте принцессы» легло знаменитое произведение американского писателя Марка Твена «Принц и нищий». Естественно, франшиза является крайне свободной и осовремененной интерпретацией классического романа, существенного отличающейся от первоисточника и по сюжету и по смыслу.

Главную мужскую роль в картине «На месте принцессы» сыграл американец Сэм Палладио, который является не только актером, но и музыкантом. Большинству зрителей Палладио знаком по многосерийному шоу «Нэшвилл», он также сыграл в ситкоме «Эпизоды» и сериале «Великая».

Съемки фильма «На месте принцессы 3: Роман со звездой» прошли на территории Шотландии в конце прошлого года. Известно, что работа над картиной шла при соблюдении всех мер безопасности. Пандемия особо не сказалась на этапах производства третьей части франшизы. Премьера пройдет, как и планировалось изначально, в рождественский период.

Американская актриса Ванесса Энн Хадженс сыграла в картине сразу три роли – леди Фиону, герцогиню Маргарет и принцессу Стейси. Причем, для одного из сценических образов ей было необходимо носить специальный светловолосый парик. Остальные две героини были брюнетками, как и сама Ванесса.

После кражи бесценного рождественского артефакта похожие друг на друга принцессы Маргарет и Стейси обращаются за помощью к дерзкому двойнику Фионе и ее бывшему.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 18 ноября 2021
Премьера в мире 18 ноября 2021
Возраст 6+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Майк Рол
В ролях
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На месте принцессы 3: Роман со звездой 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix представил трейлер третьей части «На месте принцессы» В новом фильме героини Ванессы Энн Хадженс будут искать украденную семейную реликвию. 
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22 октября 2021 16:46
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