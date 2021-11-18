На месте принцессы 3: Роман со звездой, 2021

5 причин смотреть фильм «На месте принцессы 3: Роман со звездой»

«На месте принцессы 3: Роман со звездой» является третьей частью рождественской нетфликсовской франшизы о трех чрезвычайно похожих друг на друга девушках, которые занимают разные социальные статусы в обществе. Так, одна из них является самой настоящей герцогиней, вторая – принцессой, а третья – обычной смертной. По мере развития событий героини меняются местами и оказываются в центре различных романтических приключений. «На месте принцессы» – идеальный вариант для зрителей, которые любят простые семейные истории с ноткой романтики и юмора.

Главную роль в картине исполнила голливудская актриса Ванесса Энн Хадженс, которая является звездой телеканала Disney. Большинство зрителей могут помнить ее по ролям в «Классном мюзикле» и молодежной комедии «Непослушные родители».

Постановщиком фильма «На месте принцессы 3: Роман со звездой» стал Майк Рол, режиссер первых двух частей рождественской франшизы. Кроме того, в свое время Рол снял несколько эпизодов ко многим известным сериалам, среди которых «Сумеречные охотники», «Царство», «Континуум», «Эврика».

Первые две части «На месте принцессы» получили довольно положительные отзывы со стороны западных критиков, авторов ведущих мировых изданий. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг оригинального фильма достиг 71%, что в целом соответствует хорошему приему. Журналисты, в частности, хвалили «На месте принцессы» за отличный юмор и интересный сценарий.

«На месте принцессы» является одним из самых популярных проектов американского стримингового гиганта, который последние несколько лет активно штампует фильмы для старшего школьного возраста.