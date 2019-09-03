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Троя Троя
Киноафиша Фильмы Троя Отзывы о фильме «Троя»
Troy Троя 2004 / США / Мальта / Великобритания
8.4 Оцените
138 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Троя»

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Garret_the_thief 3 сентября 2019, 22:09
Оценка
Люди, вершащие историю, не всегда оказываются удобны сильным мира сего — и этим они тоже вертят колесо событий.

Главный герой, сперва самовлюбленный и дерзкий до зубного скрежета, с течением событий претерпевает удивительные личностные изменения, да таки, что диву даешься. И нельзя не восхититься его достоинством, мужеством и силой характера, когда он раз за разом бросает вызов царям, а верные люди его следуют по пятам, надежно охраняя тыл.

С исторической точки зрения фильм не стоит даже рассматривать. Это скорее изящная вариация на тему «а что если бы герои были героями, а цари царями». Эпические битвы на высоте, Ахилес в исполнении Питта прекрасен в своей атлетичности, принцессы изящны, а цари коварны.

Панорамы, музыка и игра актеров захватывают и на пару часов погружают в атмосферу далекой античности, переданной настолько качественно, насколько это возможно!

Да, это красивая сказка с изящно вплетённой любовной линией. Сказка хорошая и яркая, идеально подойдет для того, чтобы скрасить вечер выходного дня.
3 сентября 2019, 22:09 Ответить
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