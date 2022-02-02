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Вольфганг Петерсен
Вольфганг Петерсен
Wolfgang Petersen
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Вольфганг Петерсен
Wolfgang Petersen
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Дата рождения
14 марта 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Вольфганга Петерсена
Родился 14 марта 1941 года. Эмден, Германия.
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Фильмография Вольфганга Петерсена
Четверо против банка
комедия, криминал
2017, Германия
6.0
Посейдон
приключения, триллер, драма, боевик
2006, США
7.0
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.0
Идеальный шторм
приключения, драма, боевик, триллер
2000, США / Германия
8.0
Самолет Президента
боевик, мелодрама
1997, США / Германия
6.0
Эпидемия
фантастика, драма, триллер
1995, США
7.0
На линии огня
драма, триллер
1993, США
6.0
Враг мой
приключения, драма, боевик, фантастика
1985, США
7.0
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Написать
2 февраля 2022 11:00
Интервью с режиссером Вольфгангом Петерсеном о его возвращении в большое кино и о новой картине «Четверо против банка».
В начале зимы в прокат выйдет фильм «Четверо против банка», где Тиль Швайгер и сотоварищи борются с банковской системой. Это проект с юмором, множественными отсылками к классике и
Написать
6 декабря 2017 10:52
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