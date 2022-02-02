Интервью с режиссером Вольфгангом Петерсеном о его возвращении в большое кино и о новой картине «Четверо против банка».

В начале зимы в прокат выйдет фильм «Четверо против банка», где Тиль Швайгер и сотоварищи борются с банковской системой. Это проект с юмором, множественными отсылками к классике и