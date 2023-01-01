Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Троя
Троя, 2004: актеры и роли
Troy
Троя
2004 / США / Мальта / Великобритания
Трейлер
8.4
Оцените
138
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Троя, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Wolfgang Petersen
В ролях
Джулиан Гловер
Julian Glover
Брайан Кокс
Brian Cox
Натан Джонс
Nathan Jones
Брэд Питт
Brad Pitt
Джон Шрапнел
John Shrapnel
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Диана Крюгер
Diane Kruger
Эрик Бана
Eric Bana
Орландо Блум
Orlando Bloom
Сири Свеглер
Кен Боунс
Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
Гаррет Хедлунд
Garrett Hedlund
Шон Бин
Sean Bean
Джули Кристи
Julie Christie
Джеймс Космо
James Cosmo
Найджел Терри
Nigel Terry
Тревор Ив
Trevor Eve
Оуэйн Йоман
Саффрон Берроуз
Saffron Burrows
Роуз Бирн
Rose Byrne
Винсент Риган
Vincent Regan
Тайлер Мэйн
Tyler Mane
Луис Демпси
Louis Dempsey
Джошуа Ричардс
Joshua Richards
Тим Чиппинг
Tim Chipping
Фрэнки Фицджеральд
Frankie Fitzgerald
Питер О'Тул
Peter O'Toole
Питер О'Тул
Peter O'Toole
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк