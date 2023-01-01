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Троя Троя
Киноафиша Фильмы Троя Троя, 2004: актеры и роли
Troy Троя 2004 / США / Мальта / Великобритания
8.4 Оцените
138 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Троя, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен Вольфганг Петерсен Wolfgang Petersen
В ролях
Джулиан Гловер Джулиан Гловер Julian Glover Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Натан Джонс Nathan Jones Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Джон Шрапнел John Shrapnel Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Диана Крюгер Диана Крюгер Diane Kruger Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Сири Свеглер Кен Боунс Марк Льюис Джонс Марк Льюис Джонс Mark Lewis Jones Гаррет Хедлунд Гаррет Хедлунд Garrett Hedlund Шон Бин Шон Бин Sean Bean Джули Кристи Джули Кристи Julie Christie Джеймс Космо Джеймс Космо James Cosmo Найджел Терри Nigel Terry Тревор Ив Тревор Ив Trevor Eve Оуэйн Йоман Саффрон Берроуз Саффрон Берроуз Saffron Burrows Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Винсент Риган Винсент Риган Vincent Regan Тайлер Мэйн Tyler Mane Луис Демпси Louis Dempsey Джошуа Ричардс Joshua Richards Тим Чиппинг Tim Chipping Фрэнки Фицджеральд Frankie Fitzgerald Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole
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