Мы разделили все фильмы на категории, чтобы вам было проще ориентироваться в хронологии и многочисленных версиях.

Основная серия Джорджа Ромеро (Оригинальная хронология)

«Ночь живых мертвецов» (1968)

Родоначальник жанра. Группа незнакомцев прячется в фермерском доме от орды плотоядных зомби.

«Рассвет мертвецов» (1978)

Выжившие укрываются в огромном торговом центре. Социальная сатира и икона жанра.

«День мертвецов» (1985)

Учёные и военные в подземном бункере пытаются найти способ контролировать зомби.

«Земля мёртвых» (2005)

В постапокалиптическом городе богатые укрываются в небоскрёбе, а бедные выживают на улицах.

«Дневники мертвецов» (2007)

Начало апокалипсиса, снятое глазами студентов-кинематографистов (стиль found footage).

«Выживание мертвецов» (2009)

Группа выживших отправляется на остров в поисках безопасного убежища.

Ремейки и альтернативные версии (Новые прочтения)

«Ночь живых мертвецов» (1990)

Классический ремейк от режиссёра Тома Савини (легендарного гримёра оригинальной серии) с Барбарой в роли сильной героини.

«Рассвет мертвецов» (2004)

Высокобюджетный и очень успешный ремейк Зака Снайдера с другой историей и более быстрыми зомби.

«Ночь живых мертвецов 3D» (2006)

Трёхмерная версия оригинальной истории с элементами чёрной комедии.

«День мертвецов» (2008)

Ремейк - переосмысление картины 1985 года с акцентом на зомби-экшен.

«Ночь живых мертвецов: Начало» (2011)

История, рассказывающая о первых часах вспышки зомби-вируса.

«Мимесис: Ночь живых мертвецов» (2011)

Мета-хоррор, где фанаты фильмов ужасов сталкиваются с настоящими зомби, вдохновлёнными классикой.

«День мертвецов: Злая кровь» (2017)

Сиквел/спин-офф, продолжающий идеи вселенной «Дня мертвецов».

Новейшая интерпретация (2026)

«Ночь живых мертвецов 2.0» (2026)

Современное переосмысление классического сюжета от режиссёра Кристофера Рэя. Небольшая группа людей вновь борется за выживание, отбиваясь от восставших мертвецов. Российская премьера ожидается 26 марта 2026 года (дистрибьютор «Синемапарк») . Фильм предлагает взглянуть на знакомую историю через призму современных технологий и визуальных решений. Смотрите все фильмы, чтобы проследить эволюцию жанра зомби-хоррора — от чёрно-белой классики 60-х до современных интерпретаций 2026 года.