Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На деревню дедушке 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Все части фильма "Ночь живых мертвецов"

Все части фильма "Ночь живых мертвецов"

Добро пожаловать в мрачный мир, где мертвые восстают, чтобы пожирать живых!

Эта подборка включает все ключевые фильмы легендарной франшизы «Ночь живых мертвецов», начиная с работы, создавшей жанр современного зомби-хоррора.

По году
Сбросить
Ночь живых мертвецов 2.0
Ночь живых мертвецов 2.0
ужасы 2026, США
3.0
День мертвецов: Злая кровь
День мертвецов: Злая кровь
ужасы, триллер 2017, Болгария
3.0
Ночь живых мертвецов: Начало
Ночь живых мертвецов: Начало
боевик, комедия, ужасы 2012, США
3.0
Мимесис. Ночь живых мертвецов
Мимесис. Ночь живых мертвецов
ужасы 2011, США
4.0
Спасение мертвецов
Спасение мертвецов
ужасы 2009, США
5.0
День мертвецов
День мертвецов
триллер, ужасы 2008, США
5.0
Дневники мертвецов
Дневники мертвецов
ужасы, триллер 2007, США
5.0
Ночь живых мертвецов 3D
Ночь живых мертвецов 3D
ужасы, триллер 2006, США
4.0
Земля мертвых
Земля мертвых
триллер, боевик, драма, ужасы 2005, США / Канада / Франция
6.0
Рассвет мертвецов
Рассвет мертвецов
боевик, ужасы, триллер, драма 2004, США
7.0
Ночь живых мертвецов
Ночь живых мертвецов
ужасы 1990, США
6.0
День мертвецов
День мертвецов
ужасы 1985, США
7.0
Рассвет мертвецов
Рассвет мертвецов
ужасы, триллер 1978, Италия
7.0
Ночь живых мертвецов
Ночь живых мертвецов
ужасы 1968, США
7.0
Сбросить
Жанр
Страна
Год

Мы разделили все фильмы на категории, чтобы вам было проще ориентироваться в хронологии и многочисленных версиях.

Основная серия Джорджа Ромеро (Оригинальная хронология)

«Ночь живых мертвецов» (1968)

Родоначальник жанра. Группа незнакомцев прячется в фермерском доме от орды плотоядных зомби.

«Рассвет мертвецов» (1978)

Выжившие укрываются в огромном торговом центре. Социальная сатира и икона жанра.

«День мертвецов» (1985)

Учёные и военные в подземном бункере пытаются найти способ контролировать зомби.

«Земля мёртвых» (2005)

В постапокалиптическом городе богатые укрываются в небоскрёбе, а бедные выживают на улицах.

«Дневники мертвецов» (2007)

Начало апокалипсиса, снятое глазами студентов-кинематографистов (стиль found footage).

«Выживание мертвецов» (2009)

Группа выживших отправляется на остров в поисках безопасного убежища.

Ремейки и альтернативные версии (Новые прочтения)

«Ночь живых мертвецов» (1990)

Классический ремейк от режиссёра Тома Савини (легендарного гримёра оригинальной серии) с Барбарой в роли сильной героини.

«Рассвет мертвецов» (2004)

Высокобюджетный и очень успешный ремейк Зака Снайдера с другой историей и более быстрыми зомби.

«Ночь живых мертвецов 3D» (2006)

Трёхмерная версия оригинальной истории с элементами чёрной комедии.

«День мертвецов» (2008)

Ремейк - переосмысление картины 1985 года с акцентом на зомби-экшен.

«Ночь живых мертвецов: Начало» (2011)

История, рассказывающая о первых часах вспышки зомби-вируса.

«Мимесис: Ночь живых мертвецов» (2011)

Мета-хоррор, где фанаты фильмов ужасов сталкиваются с настоящими зомби, вдохновлёнными классикой.

«День мертвецов: Злая кровь» (2017)

Сиквел/спин-офф, продолжающий идеи вселенной «Дня мертвецов».

Новейшая интерпретация (2026)

«Ночь живых мертвецов 2.0» (2026)

Современное переосмысление классического сюжета от режиссёра Кристофера Рэя. Небольшая группа людей вновь борется за выживание, отбиваясь от восставших мертвецов. Российская премьера ожидается 26 марта 2026 года (дистрибьютор «Синемапарк») . Фильм предлагает взглянуть на знакомую историю через призму современных технологий и визуальных решений. Смотрите все фильмы, чтобы проследить эволюцию жанра зомби-хоррора — от чёрно-белой классики 60-х до современных интерпретаций 2026 года.

Выбор редакции
От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи
От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи
От подводных хищников до гигантских кайдзю: 7 главных фильмов про древних монстров
От подводных хищников до гигантских кайдзю: 7 главных фильмов про древних монстров
Между нами тает лед: 8 весенних фильмов и сериалов, которые растопят ваши сердца
Между нами тает лед: 8 весенних фильмов и сериалов, которые растопят ваши сердца
«За этим будущее»: российским детям официально запретят соцсети и даже ИИ — в Госдуме уже назвали сроки
Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко
5 капель на губку - и через 10 минут мои краны в ванной и на кухне словно зеркало: сверкают даже в темноте
«Понял только 30 лет спустя»: иностранцы включили «Кин-Дза-Дза» и уронили челюсть — комедия Данелии «предсказала будущее, и я не шучу»
Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»
«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море
«Бесславные ублюдки» + «Назад в будущее» = эта забытая экранизация Кинга: «Ничего лучше так и не сняли за 10 лет»
НТВ делает ставку на новые хиты: «Расстрел» и «ТТ» легко могут вытеснить из ТОПов «Невского» и «Первый отдел»
Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC
Пока ждете 8-й сезон «Невского», включайте 3 похожих детектива: у всех оценки 7.3+, а №1 «затянул с первой серии»
«Добро пожаловать в Дерри» отложили до 2028-го — и Amazon тут же достали из рукава другую экранизацию Кинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше