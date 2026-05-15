Добро пожаловать в мрачный мир, где мертвые восстают, чтобы пожирать живых!
Эта подборка включает все ключевые фильмы легендарной франшизы «Ночь живых мертвецов», начиная с работы, создавшей жанр современного зомби-хоррора.
Мы разделили все фильмы на категории, чтобы вам было проще ориентироваться в хронологии и многочисленных версиях.
Родоначальник жанра. Группа незнакомцев прячется в фермерском доме от орды плотоядных зомби.
Выжившие укрываются в огромном торговом центре. Социальная сатира и икона жанра.
Учёные и военные в подземном бункере пытаются найти способ контролировать зомби.
В постапокалиптическом городе богатые укрываются в небоскрёбе, а бедные выживают на улицах.
Начало апокалипсиса, снятое глазами студентов-кинематографистов (стиль found footage).
Группа выживших отправляется на остров в поисках безопасного убежища.
Классический ремейк от режиссёра Тома Савини (легендарного гримёра оригинальной серии) с Барбарой в роли сильной героини.
Высокобюджетный и очень успешный ремейк Зака Снайдера с другой историей и более быстрыми зомби.
Трёхмерная версия оригинальной истории с элементами чёрной комедии.
Ремейк - переосмысление картины 1985 года с акцентом на зомби-экшен.
История, рассказывающая о первых часах вспышки зомби-вируса.
Мета-хоррор, где фанаты фильмов ужасов сталкиваются с настоящими зомби, вдохновлёнными классикой.
Сиквел/спин-офф, продолжающий идеи вселенной «Дня мертвецов».
Современное переосмысление классического сюжета от режиссёра Кристофера Рэя. Небольшая группа людей вновь борется за выживание, отбиваясь от восставших мертвецов. Российская премьера ожидается 26 марта 2026 года (дистрибьютор «Синемапарк») . Фильм предлагает взглянуть на знакомую историю через призму современных технологий и визуальных решений. Смотрите все фильмы, чтобы проследить эволюцию жанра зомби-хоррора — от чёрно-белой классики 60-х до современных интерпретаций 2026 года.