Мекхай Файфер появился на свет 29 декабря 1974 года в Гарлеме, расположенном в Нью-Йорке. Его мать была преподавательницей в средней школе, которая растила сыновей в одиночку.

Кинодебют Файфера состоялся в 1995 году. Он исполнил одну из ключевых ролей в картине Спайка Ли "Толкачи". Партнерами по съемочной площадке начинающего актера стали Харви Кейтель, Делрой Линдо и другие известные звезды большого экрана. Широкую узнаваемость во всем мире он приобрел после участия в триллере "Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом", который зрители увидели в 1998 году, и роли доктора Грегори Претта в многосерийном проекте "Скорая помощь". Является обладателем нескольких престижных актерских наград, среди которых премия Black Reel и Rising Star Award.

Мекхай трижды состоял в браке. У него есть два сына: Омикай от первого брака с актрисой Малиндой Уильямс и Мекхай от Они Сурейфы. Третьей супругой актера стала Решелье Барнс. Их свадьба состоялась 30 марта 2013 года, детей у пары пока нет.

Актер является владельцем франшизы магазина Athlete’s Foot, который торгует спортивной обувью в Калифорнии. Принимал активное участие в благотворительности, сделав крупное пожертвование в фонд The Vine Group, который оказывает помощь в получении образования детям из малоимущих семей в Нигерии.