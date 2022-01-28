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Мекхай Файфер

Mekhi Phifer
Мекхай Файфер
Мекхай Файфер Mekhi Phifer
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Дата рождения
29 декабря 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Гарлем, Нью-Йорк, США
Рост
177 см
Биография Мекхая Файфера

Мекхай Файфер появился на свет 29 декабря 1974 года в Гарлеме, расположенном в Нью-Йорке. Его мать была преподавательницей в средней школе, которая растила сыновей в одиночку.

Кинодебют Файфера состоялся в 1995 году. Он исполнил одну из ключевых ролей в картине Спайка Ли "Толкачи". Партнерами по съемочной площадке начинающего актера стали Харви Кейтель, Делрой Линдо и другие известные звезды большого экрана. Широкую узнаваемость во всем мире он приобрел после участия в триллере "Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом", который зрители увидели в 1998 году, и роли доктора Грегори Претта в многосерийном проекте "Скорая помощь". Является обладателем нескольких престижных актерских наград, среди которых премия Black Reel и Rising Star Award.

Мекхай трижды состоял в браке. У него есть два сына: Омикай от первого брака с актрисой Малиндой Уильямс и Мекхай от Они Сурейфы. Третьей супругой актера стала Решелье Барнс. Их свадьба состоялась 30 марта 2013 года, детей у пары пока нет.

Актер является владельцем франшизы магазина Athlete’s Foot, который торгует спортивной обувью в Калифорнии. Принимал активное участие в благотворительности, сделав крупное пожертвование в фонд The Vine Group, который оказывает помощь в получении образования детям из малоимущих семей в Нигерии. 

Интересные факты о Мекхае Файфере
  • Одним из хобби Мекхая является стрельба. Это занятие позволяет актеру снять напряжение и весело провести время.
  • Помимо актерской деятельности, Файфер занимается режиссурой и продюсированием.
  • В 2014 году актера признали банкротом. Он задолжал налоговой службе более миллиона долларов и около 50 0000 долларов – юристам.
  • Близким другом Файфера является актер Горан Виснич, с которым они вместе снимались в сериале "Скорая помощь".
  • В свое время Мекхай сдружился с Эминемом, вместе с которым он снялся в «8 миле», и который упомянул имя актера в песне, ставшей саундтреком фильма – Lose Yourself.
Фильмография Мекхая Файфера
Пандемия
Пандемия
ужасы, фантастика, боевик, триллер 2016, США
4.0
Отдел любви
Отдел любви
драма, мелодрама, комедия 2013, США
5.0
О
О
драма, мелодрама, триллер 2001, США
6.0
Учитель и чудовища
Учитель и чудовища
комедия, криминал, мелодрама 1996, США
5.0
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Фрэнк Грилло возглавил актерский состав боевика Lights Out В фильме также сыграют Скотт Эдкинс и Дермот Малруни.
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28 января 2022 16:33
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