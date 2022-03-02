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Рассвет мертвецов
Киноафиша Фильмы Рассвет мертвецов
Dawn of the Dead

Рассвет мертвецов, 1978

1978 / Италия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Кошмар продолжается. Убежав от ужаса мертвых на вертолете, четверо путешественников вынуждены приземлиться на крышу торгового центра. Там они находят пищу, приют и неприятности - многоэтажный магазин сверху донизу забит глупыми ходячими трупами. Развлекаясь отстрелом мертвецов, люди и не подозревают, что всего через несколько часов один из них станет тем, кого они так легко убивают — плотоядным зомби, а чуть позже в магазин нагрянет банда отморозков, не делающая различия между живым и мертвым, единственным желанием которых является жажда наживы и насилия.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1978
Премьера онлайн 2 марта 2022
Премьера в мире 1 сентября 1978
Возраст 18+
Режиссер
Джордж А. Ромеро
Джордж А. Ромеро
В ролях
Кен Фори
Все актеры и съемочная группа
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