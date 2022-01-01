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Все части «Очень страшное кино»
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Все части «Очень страшное кино»

«Очень страшное кино» – комедийный слэшер, созданный из пародий на популярные фильмы ужасов. Сборы первого фильма составили 278 млн долларов, после чего сняли еще четыре части.

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Очень страшное кино 5
Очень страшное кино 5
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6.0
триллер, комедия, ужасы
2013, США
Очень страшное кино 4
Очень страшное кино 4
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, комедия
2006, США
Очень страшное кино 3
Очень страшное кино 3
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2003, США
Очень страшное кино 2
Очень страшное кино 2
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5.0
комедия
2001, США
Очень страшное кино
Очень страшное кино
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7.0
комедия
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В каком порядке смотреть все части фильма «Очень страшное кино»

«Очень страшное кино», 2000

Основная линия – пародия на «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Во время Хэллоуина группу ребят преследует таинственный человек. Дрю Декер пытается сбежать и, покинув свой дом, попадает под машину своих родителей. Новость о ее смерти шокирует колледж, но после приглашения на масштабную вечеринку все забывают о происшествии. На празднике ребята не ограничивают себя в алкоголе, затем садятся в машину и сбивают по пути рыбака. Выжив после столкновения, мужчина собирается уйти, но его убивает бутылка, которую бросил через плечо Грег. Молодые люди уничтожают улики и уезжают, но через год получают зловещую записку. Кто-то жаждет отомстить им за убийство. Вскоре умирает один из парней – значит, охота началась!

«Очень страшное кино 2», 2001

Четверо студентов, профессор Олдман и его ассистент Дуайт, мужчина в инвалидном кресле, участвуют в экспериментальном проекте. Они отправляются в старый замок с целью проследить за призраками. Есть нюанс: каждый из четверых выполняет роль приманки для потусторонних существ. Но ради приключений и адреналина они готовы на все.

Пожилой смотритель, угрюмый Хенсон, не слишком рад гостям. В таинственном замке явно происходят странные вещи. Со временем ребята встречаются с призраками владельцев и понимают, что это место лучше оставить в покое. Но покинуть замок так просто не получится: героям предстоит преодолеть много препятствий.

«Очень страшное кино 3», 2003

В основе сюжета лежит пародия на фильмы «Звонок» и «Знаки». Синди Кэмпбелл посвятила себя журналистике. Она мечтает шокировать открытиями всю Америку, и вскоре к ней в руки попадает кассета со странной записью. Просматривая ее, девушка получает телефонный звонок с известием: ей осталось жить семь дней. Синди попадает в водоворот загадочных событий. На кукурузном поле обнаруживаются таинственные круги, а пришелец в образе Майкла Джексона с телеэкранов сообщает, что президенту грозит опасность. Синди отправляется за помощью и выясняет, что для уничтожения проклятия нужно найти маяк на острове Курлеско. Девушка отправляется спасать себя, президента и всю страну, но без жертв дело не обойдется…

«Очень страшное кино 4», 2006

В центре сюжета – пародии на «Проклятие» и «Войну миров». Журналистка Синди изрядно устала спасать мир. Ее жених трагически скончался, неожиданно умер племянник. Девушка хочет сменить род деятельности. В ее планах – уехать в провинцию и работать сиделкой при смертельно больной старушке. Поселившись в маленьком городке, Синди влюбляется в соседа. Том Райан отвечает ей взаимностью, знакомит с детьми и, казалось бы, пора наконец быть счастливой. Но девушку начинают терзать кошмары и ужасные видения. Планета вновь в опасности, и Кэмпбелл не может сидеть без дела. Ее ждет новая борьба: за жизнь человечества и за свою любовь.

«Очень страшное кино 5», 2013

Главные пародии последней части – «Паранормальное явление» и «Черный лебедь». Без вести пропали трое детей Черли Шина, но жизнь продолжается, и мужчина репетирует съемки порнографических фильмов с Линдси Лохан. Внезапно девушка становится одержимой потусторонними силами и убивает своего партнера, что абсолютно не мешает ему еще пять дней развлекаться. Через полгода в домике на плантации марихуаны находят детей Чарли. Родственники Шина оформляют опекунство, и Джоди жертвует ради заботы о них главной ролью в «Лебедином озере».

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