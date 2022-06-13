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Марлон Уэйнс
Марлон Уэйнс
Marlon Wayans
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Марлон Уэйнс
Marlon Wayans
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Дата рождения
23 июля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Марлон Уэйнс
Родился 23 июля 1972. Нью-Йорк, США
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Фильмография Марлон Уэйнс
Boo!
приключения, комедия, ужасы
2022, США
0.0
Последняя капля
драма, комедия, приключения
2020, США
6.0
Шестерняшки
комедия
2019, США
4.0
Голышом
комедия
2017, США
5.0
50 оттенков черного
комедия
2016, США
5.0
Дом с паранормальными явлениями 2
ужасы, комедия
2014, США
5.0
Дом с паранормальными явлениями
комедия
2013, США
7.0
Без ансамбля
комедия, мюзикл
2009, США
5.0
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13 июня 2022 12:47
Звезда «Очень странных дел» Приа Фергюсон сыграет с Марлоном Уайансом в семейной комедии на тему Хэллоуина
За создание отвечает сервис Netflix и режиссер «Острова фантазий».
Написать
27 августа 2021 14:29
Марлон Уайанс сыграет в комедии о приключениях отца и дочери на Хэллоуин
За проект отвечает сервис Netflix и режиссер кинокомикса «Пипец 2».
Написать
24 августа 2021 15:17
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