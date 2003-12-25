«Очень страшное кино 3»: Рецензия Киноафиши

«Очень страшное кино-3» – действительно очень страшное кино. Но не в том смысле, что древний седой ужас до костей пробирает, а в том смысле, что тупое оно неимоверно. Большинство шуток в этой нескладной пародии посвящено дефекации, мочеиспусканию, извержению рвотных масс и, само собой, всему, что так или иначе связано с совокуплением. Когда первые две части «страшного кина» делали братья Уэйансы, безумные негры с весьма специфическим чувством юмора, подобный набор острот был вполне понятен. Но когда точно такой же продукт, только гораздо более банальный, выдал Дэвид Цукер (Зукер) – постановщик первых двух частей «Голого пистолета» («С пистолетом наголо») и сорежиссер «Безжалостных людей» и «Совершенно секретно!», фильмов гораздо менее плебейских и намного более смешных, – это выглядит несколько странно. Я бы даже сказал, неожиданно. Собственно, сам продукт представляет из себя пародию на недавние фантастические опусы и фильмы ужасов, имевшие более-менее громкий кассовый успех. Пародируются: «Знаки» М. Найта Шьямалана, его же «Шестое чувство», «Звонок» (во всех версиях) плюс «Темные воды», «Матрица», немного «Страх.com» Уильяма Мэлоуна и «Другие» Алехандро Аменабара, а также почему-то «Восьмая миля» про белого рэппера Эминема, который мечтал иметь мечту или что-то вроде того. Пародируется все это до такой степени нелепо, что вызывает лишь чувство непреодолимой брезгливости. Так, мальчик, похожий на главного героя «Шестого чувства», предсказывает в основном наступление месячных, попадание в собачье дерьмо и бурный секс в сортире, а инопланетяне, напоминающие пришельцев из «Знаков», мочатся при помощи указательного пальца, заглядывают под юбки женским особям планеты Земля и всех без разбора бьют по яйцам (это вообще любимая часть тела у создателей фильма – на нее направлены все их помыслы и обращены все их взоры). А кульминация трагедии главного героя «Знаков», увидевшего свою жену с перебитым позвоночником между машиной и деревом, обыграна с каким-то фантастическим перебором кретинизма: пародирующий Мела Гибсона Чарли Шин, узнав о дорожной катастрофе, пытается засунуть сосиску в дырку от пончика, чтобы объяснить полиции, как он хочет пообщаться с нижней половиной жены. Изредка попадаются и вменяемые шутки. Так, белый рэппер, являющийся на рэп-состязание чернокожих братьев, в конце выступления надевает капюшон своей белой ветровки и становится один к одному похожим на заправского ку-клукс-клановца. После чего, естественно, вместо аплодисментов получает здоровенного пинка и вылетает через окно на помойку. Или, например, сцена, пародирующая «Других»: когда один из родителей входит в комнату, то видит свою дочку сидящей под белым покрывалом, однако на самом деле там притаился Майкл Джексон (или, точнее, инопланетный пришелец, загримированный под Майкла Джексона), который как раз собрался предаться радостям педофилии. Была замечена даже одна тонкая острота: проходя по коридору Белого дома, кто-то из персонажей показывает на портреты президентов, в том числе и президента Форда; юмор в том, что в рамке красуется не Джеральд, а Харрисон Форд, сыгравший вымышленного президента США в «Самолете президента» («Борте номер один») Вольфганга Петерсена. Однако в основном авторы третьей части «Очень страшного кино» заняты бюстами, гениталиями и анусами своих героев. Кроме всего прочего, сценарий этой мочеполовой комедии писали порядка 26 человек, хотя в титрах указаны всего двое. Это заметно: весь фильм распадается на несколько десятков отдельных реприз, крайне слабо связанных между собой. А учитывая уровень этих цирковых номеров, можно точно сказать, что свежая серия «очень страшного кина» – не только самый слабый фильм из поставленных ее режиссером, но и вообще одна из самых отстойных премьер текущего киносезона. Vlad Dracula