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Дэвид Цукер
Дэвид Цукер
David Zucker
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Дэвид Цукер
David Zucker
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Дата рождения
16 октября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Дэвида Цукера
Родился 16 октября 1947 года. Милуоки, Висконсин, США.
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Фильмография Дэвида Цукера
Американский выскочка
фэнтези, комедия
2008, США
6.0
Очень страшное кино 4
ужасы, комедия
2006, США
6.0
Очень страшное кино 3
комедия
2003, США
6.0
Дочь моего босса
мелодрама, комедия
2003, США
7.0
Бейскетбол
комедия, спорт
1998, США
6.0
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
комедия, триллер, боевик
1991, США
8.0
Голый пистолет
комедия, криминал
1988, США
7.0
Безжалостные люди
комедия, криминал
1986, США
7.0
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Создатель «Голого пистолета» и «Аэроплана» Дэвид Цукер готовит новую комедию
Он воссоединится со сценаристом «Голого пистолета» Пэтом Профтом.
Написать
15 ноября 2021 11:37
Ридли Скотт займется сериалами и фильмами для Apple TV
За сотрудничество с именитым режиссером сервису пришлось заплатить кругленькую сумму.
Написать
19 мая 2020 10:09
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