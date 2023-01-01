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Мумия
Мумия, 1999: актеры и роли
The Mummy
Мумия
1999 / США
8.1
Оцените
64
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Мумия, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Соммерс
Stephen Sommers
В ролях
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
Рэйчел Вайс
Rachel Weisz
Джон Ханна
John Hannah
Арнольд Вослу
Arnold Vosloo
Кевин Дж. О’Коннор
Kevin J. O'Connor
Джонатан Хайд
Jonathan Hyde
Одед Фер
Oded Fehr
Эрик Авари
Erick Avari
Кори Джонсон
Corey Johnson
Стивен Данэм
Stephen Dunham
Так Уоткинс
Tuc Watkins
Омид Джалили
Omid Djalili
Аарон Ипэйл
Бернард Фокс
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