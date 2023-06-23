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The Mummy Мумия 1999 / США
8.2 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Мумия»

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Артур 23 июня 2023, 10:53
Оценка
Если вы ищите какое-нибудь бездумное развлечение с особой романтикой, хорошими спецэффектами, забавными монстрами и продуманными сюжетом, то этот фильм явно вам понравится. Не самый великий фильм, но однозначно я могу включить его в свой список фильмов, которые хочется пересматривать
23 июня 2023, 10:53 Ответить
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