Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Парни не плачут
Фильмы похожие на Парни не плачут
Boys Don't Cry
Парни не плачут
1999 / США
8.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Парни не плачут
Вся информация о фильме
Том на ферме
драма
2013, Канада / Франция
7.0
Сокровище
драма
2009, США
6.0
Сомнение
драма
2008, США
7.0
Харви Милк
биография, драма
2008, США
5.0
Я всегда хотел быть гангстером
драма, комедия
2007, Франция
6.0
Как малые дети
эротика, мелодрама, криминал, драма
2006, США
7.0
Леденец
триллер, драма
2006, США
6.0
Скандальный дневник
драма
2006, Великобритания
7.0
Доктор Кинси
драма
2004, США / Германия
6.0
Рэй
драма, мюзикл
2004, США
7.0
Монстр
драма, криминал
2003, Германия / США
6.0
Дом из песка и тумана
драма
2003, США
7.0
Бал монстров
драма, мелодрама, криминал, триллер
2001, США / Канада
7.0
Перо маркиза де Сада
ужасы, драма
2000, США / Германия / Великобритания
8.0
Прерванная жизнь
биография, драма
1999, Германия / США
7.0
Правила виноделов
мелодрама, драма
1999, США
8.0
Джиа
драма, биография
1998, США
8.0
Боги и монстры
биография, драма
1998, США / Великобритания
7.0
Мертвец идет
драма, криминал
1995, США / Великобритания
7.0
Небесные создания
фэнтези, мелодрама, криминал, триллер, драма
1994, Германия / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Ты не ты
драма
2014, США
7.0
Незнакомая дочь
драма
2021, Великобритания / Греция / Израиль
5.0
Шаги в ночи
драма
2013, США
6.0
Что у них было
драма
2018, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить