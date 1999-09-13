Элис вместе с мужем и детьми переехала в маленький городок. Они счастливы вместе, но судьба подготовила им ужасное испытание. Когда Элис присматривала за детьми своей соседки и лучшей подруги Терезы, двухлетняя Лиззи утонула в пруду.

Едва Элис начала оправляться от этой трагедии, из-за которой возненавидела себя, ученик школы, в которой она работала, обвинил ее в сексуальных домогательствах.

Так, находясь на грани нервного срыва, Элис попадает в тюрьму, а муж не может собрать деньги, чтобы ее выпустили под залог…