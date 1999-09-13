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Постер фильма Карта мира
6.6
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6.6

Карта мира

, 1999
A Map of the World
США, Германия / драма / 18+
Постер фильма Карта мира
6.6

О фильме

Элис вместе с мужем и детьми переехала в маленький городок. Они счастливы вместе, но судьба подготовила им ужасное испытание. Когда Элис присматривала за детьми своей соседки и лучшей подруги Терезы, двухлетняя Лиззи утонула в пруду.

Едва Элис начала оправляться от этой трагедии, из-за которой возненавидела себя, ученик школы, в которой она работала, обвинил ее в сексуальных домогательствах.

Так, находясь на грани нервного срыва, Элис попадает в тюрьму, а муж не может собрать деньги, чтобы ее выпустили под залог…

В ролях

Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Alice Goodwin
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Howard Goodwin
Марк Донато
Robbie Mackessy
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Theresa Collins
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Carole Mackessy
Dara Perlmutter
Emma Goodwin
Kayla Perlmutter
Claire Goodwin
Deborah Lobban
Wilma Becker
Richard McMillan
Lloyd
Хэйли Локнер
Audrey Collins
Режиссер Скотт Эллиотт
Сценарист Питер Хеджес, Джейн Хэмилтон, Полли Платт
Композитор Патрик Брюс Мэтини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 13 сентября 1999
Дата выхода
13 сентября 1999 Россия 12+
1 января 2000 Германия
13 сентября 1999 Казахстан
13 сентября 1999 Канада
21 января 2000 США
13 сентября 1999 Украина
MPAA R
Сборы в мире $570 708
Производство Cinerenta Medienbeteiligungs KG, Cineventa, First Look International
Другие названия
A Map of the World, Mapa de la vida, O Mapa do Mundo, Une carte du monde, Dünya Haritası, Elämän polkuja, Falsk anklage, Karta sveta, La mappa del mondo, Mapa świata, Mi mapa del mundo, O harta a lumii, Unschuldig verfolgt, Világtérkép, Карта мира, Картата на света, マップ・オブ・ザ・ワールド, 心靈控訴

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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