Звук тишины, 2019

Профессий много есть на свете, это знают даже дети. Питер Люциан — представитель одной из самых экзотических профессий на свете: этот замкнутый, холодный, всегда с иголочки одетый в твид умник с академическим образованием в области теории классической музыки стал настройщиком. Только не гитар и роялей, а домов — специалистом по саунду ваших квартир, способным устранить (или хотя бы сгладить) те звуковые рельефы, что вызывают беспокойство и уныние; в шумном, как Вавилон после столпотворения, Нью-Йорке такая профессия более чем важна. Новой клиенткой Питера становится Эллен, только что переехавшая в Большое Яблоко из Огайо и страдающая синдромом хронической усталости. Эта встреча меняет жизнь двух одиночеств — несомненно, в лучшую сторону. Самый обаятельный американский дебют года, волнующий и сюжетом, и визуальными находками, и оригинальным саунд-дизайном: отличное кино для глаз, ушей и сердца. Ладно придуманный «Звук тишины» с его идущей от интеллекта меланхолией (горе почти всегда от ума) и душевным юмором «выстреливает» и благодаря неожиданному актерскому дуэту Питера Сарсгаарда и Рашиды Джонс: их отношения складываются в настоящую лирическую симфонию большого города.