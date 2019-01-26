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The Sound of Silence

Звук тишины, 2019

2019 / США
5.6 Оцените
11 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Питер – представитель необычной профессии. Всю свою жизнь он посвятил изучению звуков. Он знает, как должна звучать та или иная квартира, и помогает владельцам настраивать их жилье. Питер устраняет все посторонние звуки, которые могут помешать людям. Одной из его клиенток становится Эллен. Она страдает от истощения и постоянной усталости. Питер берется настроить звучание ее квартиры, чтобы решить проблемы.

  • Это дебютная полнометражная лента для режиссера Майкла Тибурски.
  • Сюжет основан на короткометражке под названием «Palimpsest», которая вышла в 2013 году. Ее режиссером также является Майкл Тибурски.
  • Автор картины признавался, что за время съемок похудел на 20 фунтов, поскольку работа физически изматывала его.
  • Создатель фильма рассказал, что с главным героем у него есть нечто общее. Например, то, что тот тоже стремится понять, как все устроено в этом мире. А также стремление персонажа убедить окружающих в том, во что он верит сам.
  • Режиссер говорил, что тоже живет в Нью-Йорке, поэтому хорошо знает о том, как избыток городского шума может помешать человеку.
  • Авторам проекта потребовалось несколько лет на то, чтобы найти средства на съемки картины.

Профессий много есть на свете, это знают даже дети. Питер Люциан — представитель одной из самых экзотических профессий на свете: этот замкнутый, холодный, всегда с иголочки одетый в твид умник с академическим образованием в области теории классической музыки стал настройщиком. Только не гитар и роялей, а домов — специалистом по саунду ваших квартир, способным устранить (или хотя бы сгладить) те звуковые рельефы, что вызывают беспокойство и уныние; в шумном, как Вавилон после столпотворения, Нью-Йорке такая профессия более чем важна. Новой клиенткой Питера становится Эллен, только что переехавшая в Большое Яблоко из Огайо и страдающая синдромом хронической усталости. Эта встреча меняет жизнь двух одиночеств — несомненно, в лучшую сторону. Самый обаятельный американский дебют года, волнующий и сюжетом, и визуальными находками, и оригинальным саунд-дизайном: отличное кино для глаз, ушей и сердца. Ладно придуманный «Звук тишины» с его идущей от интеллекта меланхолией (горе почти всегда от ума) и душевным юмором «выстреливает» и благодаря неожиданному актерскому дуэту Питера Сарсгаарда и Рашиды Джонс: их отношения складываются в настоящую лирическую симфонию большого города.

5.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 13 сентября 2019
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Тибурски
В ролях
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Тони Револори
Тони Револори
Остин Пендлтон
Остин Пендлтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Звук тишины 2 постера
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саундтрек фильма Звук тишины
Кадры из фильма Все кадры
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