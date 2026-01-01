Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Парни не плачут
Награды и номинации фильма Парни не плачут
Награды и номинации фильма Парни не плачут 1999
Оскар 2000
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Breakthrough Female Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
