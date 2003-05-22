«Матрица: Перезагрузка»: Рецензия Киноафиши

Говорить о второй «Матрице» очень сложно – прежде всего потому, что для этого необходимо отстраниться от субъективных оценок, от личного «понравилось – не понравилось». Один из самых – нет, самый ожидаемый сиквел года, продолжение знакового, культового, просто любимого фильма, навсегда поделившего кино на «до» и «после» «Матрицы», фильма – законодателя новой эстетики etc, etc, etc… Оценивать такой фильм объективно очень трудно – оправдал ожидания или не оправдал, соответствует или нет…

Вот с «Терминатором – 3» все будет просто, вот он, уверен, никого не разочарует: потому что достаточно только будет старому доброму Шварцу надеть темные очки, взять в руки пулемет и сказать «I’ll be back» или «Asta la vista, baby» – и половина зала заплачет от восторга, как дети. Потому что ничего другого от «Терминатора» никто не ждет. От «Матрицы» ждали.

Первый фильм – откровение, фильм – прорыв задал очень высокую планку – прежде всего, содержательную. И ожидание было связано вовсе не с желанием вновь пережить восторг от созерцания фирменных «матричных» спецэффектов, а с желанием пережить то чувство открытия нового Мира, которое оставил после себя первый фильм.Получилось у Вачовски повторить это чувство?… Я не знаю.Привычка подсказывает сравнения.

Самым удачным кажется сравнение первой и второй частей толкиеновской трилогии – не фильмов, книг. Первая часть – инициация, и для зрителя/читателя, и для главного героя. А вы знаете, что мир не то, чем он кажется? Знаешь ли ты, что он не ограничен пределами родного Шира? Что на самом деле все иначе? Что злая воля поработила/стремится поработить его? Что по твоим следам уже идут назгулы/агенты в строгих костюмах? И два главных откровения: первое - как интригующе прекрасен и восхитителен мир, полный «страшных опасностей и ужасных приключений».

Второе – именно ты призван этот мир спасти.Герой начинает свой путь, каждый шаг на нем – открытие и для нас, и для него, все вокруг удивляет, нет – приводит в восторг, нет – даже слов нет для этого чувства, это просто какие – то слезы сердечного восхищения…Вторая часть по определению ТАК удивить не может. Увы. И первое сравнение, которое пришло в голову после просмотра первой половины «Матрицы – 2» было не литературным, а рекламным. «Матрица – 2: на пятнадцать процентов больше! Еще больше спецэффектов, больше философии, больше драк! Все, что вам понравилось в первом фильме – и немного больше!» Для не насмотревшихся фанатов.Но это личное.

Объективно: частная история становления героя – спасителя стала эпосом, повествующем, в лучших традициях героического эпоса от «Беовульфа» до «Властелина Колец», о борьбе людей с нелюдями. Произведение стало многофигурным, обогатилось персонажами и темами – совсем как «Две крепости» после «Хранителей». Развитие истории не удивляет, да и не должно, на самом деле, но каждая прозвучавшая нота первой части становится мелодией во второй. И вот уже Нео, стартовавший в небеса в конце первой «Матрицы», летает подобно Супермену, манерно вытянув вперед руку; поцелуй Тринити, воскресивший его к жизни, становится гламурной любовной сценой, а таинственный Зион, о котором мы только слышали, теперь становится местом действия и представляет собой диковатый этнический микс в киберпанковских интерьерах. Плюс к этому: политическая жизнь Зиона, личная жизнь Морфеуса и огромное количество перестрелок и рукопашных схваток в стиле «матричного кунг – фу», из которых особенно запоминается бой Нео с сотнями агентов Смитов, воскрешающий в памяти былинные схватки Ильи Муромца, скажем, с половцами.Все это создает ощущение чрезмерности: там, где раньше Вачовски ограничивались штрихами, теперь ими сделаны жирные красочные мазки. Это же касается и философии второй части.

В первой «Матрице» основным месседжем была тема мнимости видимой реальности, выраженная всего в паре диалогов и в великолепной по своей афористичности фразе «Не пытайся согнуть ложку взглядом – это невозможно. Ты должен понять главное – ложки нет». В сиквеле тема меняется – это и понятно. Теперь содержательная часть обеспечивается темой предназначения, судьбы, свободы выбора, косвенно – причины и следствия. Разговоров об этом много, они продолжительны, запутаны, нарочито многозначительны и чередуются с боевыми сценами с подозрительной ритмичностью. И главное: оставляют чувство стилизации, формы, тщательно маскирующейся под содержание. Как тщательно сделанный продукт, соответствующий ожиданиям потребителя: вы ждали философии? Вы ее получите, мало не покажется. Мы вам еще и драк со спецэффектами добавим. Но это снова субъективное.Впрочем, это и хорошо, что личное мнение превалирует над попытками объективной оценки.

В конечном итоге, фильмы, подобные «Матрице» адресованы не людям, а человеку – конкретному человеку, пришедшему в зал. «Матрица – 2» обречена на просмотр, на обсуждение, обдумывание, – а значит, обречена на то, чтобы не оставить равнодушным лично каждого и не быть забытой через неделю. И в этом ее главное достоинство.

P.S. Чуть не забыл – присутствия Моники Белуччи в фильме ровно десять минут в достаточно надуманном эпизоде. Сложилось впечатление, что она просто попросила Вачовски найти для нее место в сиквеле «Матрицы» и они не смогли отказать. Я бы тоже не смог. Но это так, к слову.