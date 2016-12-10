Охотники за привидениями 2, 1989

С момента спасения Нью-Йорка от Гозера прошло пять лет. Увы, за это время дела ловцов привидений стали только хуже. Им предъявили иск за материальный ущерб, лишили возможности работать, а потом и вовсе и забыли. Вскоре выясняется, что героев рано отправили на покой: под городом обнаруживается река из странной слизи, а музейный артефакт, обладающий огромной силой, начинает попытки обрести новое тело.