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Охотники за привидениями 2 Охотники за привидениями 2
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Ghostbusters II

Охотники за привидениями 2, 1989

1989 / США
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

С момента спасения Нью-Йорка от Гозера прошло пять лет. Увы, за это время дела ловцов привидений стали только хуже. Им предъявили иск за материальный ущерб, лишили возможности работать, а потом и вовсе и забыли. Вскоре выясняется, что героев рано отправили на покой: под городом обнаруживается река из странной слизи, а музейный артефакт, обладающий огромной силой, начинает попытки обрести новое тело.

  • За время перерыва между выходом первой и второй части фильма, в мультсериале “Настоящие охотники за привидениями” придумали и воплотили идею того, что Лизун живет в пожарной части вместе с охотниками в качестве домашнего питомца. Идею решили перенести и в фильм. 
  • В то время как роль Вигго исполнил Вильгельм фон Хомбург, все его реплики дублировал Макс фон Сюдов. Фон Хомбург в гневе покинул премьеру, когда узнал об этом. 
  • Ребенка, который говорит Рэю, что его отец считает охотников за привидениями дерьмом, играет Джейсон Райтман, сын режиссера фильма Айвена Райтмана и будущий номинант на “Оскар” за режиссуру фильмов “Джуно” и “Мне бы в небо”. Дочь Райтмана Катерина играет девочку со щенком в лаборатории Игона.
  • Офицер полиции, получивший сообщение о прибытии “Титаника”, говорит, что звонок поступает с пирса 34. В реальной жизни этот пирс был первоначальным пунктом прибытия корабля.

Обнаружение большой реки эктоплазмы и большая активность призраков позволила охотникам за привидениями возобновить свою деятельность...

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 16 июня 1989
Премьера онлайн 10 декабря 2016
Премьера в мире 16 июня 1989
Возраст 6+
Режиссер
Айвэн Райтман
Айвэн Райтман
В ролях
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Харольд Рэмис
Рик Моранис
Эрни Хадсон
Эрни Хадсон
Все актеры и съемочная группа
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Охотники за привидениями 2
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