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Джон Грайз
Джон Грайз
Jon Gries
О персоне
Фильмография
Джон Грайз
Jon Gries
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Дата рождения
17 июня 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Глендейл, Калифорния, США
Рост
180 см
Биография Джона Грайза
Родился 17 июня 1957 года. Глендейл, Калифорния, США.
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Фильмография Джона Грайза
Держать удар
драма, спорт, триллер
2018, США
6.0
Заложница 3
криминал, боевик, триллер
2015, Франция
7.0
Изъяны
драма
2014, США
6.0
Нубы
комедия
2013, США
4.0
Естественный отбор
комедия
2011, США
6.0
Сумасшедший на воле
комедия
2010, США
8.0
Фермер - астронавт
драма, приключения
2007, США
7.0
Бунтарка
комедия, семейный
2006, Германия / США
7.0
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