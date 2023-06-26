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Люди в черном Люди в черном
Киноафиша Фильмы Люди в черном Отзывы о фильме «Люди в черном»
Men in Black Люди в черном 1997 / США
8.3 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Люди в черном»

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Гриша Михайлов 26 июня 2023, 01:03
Оценка
Безумно смешной и позитивный фильм. Смеялся без остановки. Уилл Смит и Томми Ли просто были созданы ждя этих ролей. Их характеры такие разные, но они все равно так круто друг другу подыгрывают!!!
Очень пожалел, что не посмотрел этот фильм раньше, когда спецэффекты не казались старыми. Хотя... может мне и повезло, что я только сейчас ознакомился с этим фильмом. Может я везунчик?))
26 июня 2023, 01:03 Ответить
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