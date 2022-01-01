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Мэтт Лантер

Matt Lanter
Мэтт Лантер
Мэтт Лантер Matt Lanter
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Дата рождения
1 апреля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Массиллон, Огайо, США
Рост
178 см
Биография Мэтта Лантера

Родился 1 апреля 1983 года. Массиллон, Огайо, США.

Фильмография Мэтта Лантера
Крейсер
Крейсер
боевик, военный 2016, США
7.0
Феи: Тайна зимнего леса
Феи: Тайна зимнего леса
сказка, семейный, анимация 2012, США
7.0
Все люди лгут
Все люди лгут
триллер 2012, США
4.0
Вампирский засос
Вампирский засос
комедия 2010, США
6.0
Соседка
Соседка
триллер, криминал 2010, США
7.0
Крик в общаге
Крик в общаге
триллер, ужасы 2009, США
6.0
Нереальный блокбастер
Нереальный блокбастер
комедия 2008, США
4.0
Золотой лед 3: В погоне за мечтой
Золотой лед 3: В погоне за мечтой
боевик, приключения, комедия 2008, США / Канада
6.0
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