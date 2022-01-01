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Мэтт Лантер
Мэтт Лантер
Matt Lanter
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Мэтт Лантер
Matt Lanter
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Дата рождения
1 апреля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Массиллон, Огайо, США
Рост
178 см
Биография Мэтта Лантера
Родился 1 апреля 1983 года. Массиллон, Огайо, США.
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Фильмография Мэтта Лантера
Крейсер
боевик, военный
2016, США
7.0
Феи: Тайна зимнего леса
сказка, семейный, анимация
2012, США
7.0
Все люди лгут
триллер
2012, США
4.0
Вампирский засос
комедия
2010, США
6.0
Соседка
триллер, криминал
2010, США
7.0
Крик в общаге
триллер, ужасы
2009, США
6.0
Нереальный блокбастер
комедия
2008, США
4.0
Золотой лед 3: В погоне за мечтой
боевик, приключения, комедия
2008, США / Канада
6.0
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