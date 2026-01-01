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Мэттью Вуд
Matthew Wood
Киноафиша
Персоны
Мэттью Вуд
Мэттью Вуд
Matthew Wood
Дата рождения
15 августа 1972
Празднует день рождения сегодня
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Уолнат-Крик, Калифорния, США
Актерское амплуа
Путешественник
,
Фантастический герой
,
Герой боевиков
Биография Мэттью Вуда
Родился 15 августа 1972 года. Уолнат-Крик, Калифорния, США.
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