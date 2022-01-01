Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
О персоне
Фильмография
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Блумингтон, Индиана, США
Рост
173 см
Биография Ди Брэдли Бейкера
Родился 31 августа 1962 года. Блумингтон, Индиана, США.
Развернуть
Фильмография Ди Брэдли Бейкера
Лего Шазам: Магия и монстры
анимация, комедия, семейный
2020, США
6.0
MARVEL: Возрождение. Тайное воинство
боевик, анимация, комедия
2018, США
5.0
Финес и Ферб
комедия
2018, США
7.0
Любопытный Джордж 3
анимация, семейный
2015, США
6.0
LEGO Супергерои DC Comics - Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели
боевик, приключения, анимация
2015, США
6.0
Король сафари
анимация, детский
2014, США
5.0
Скуби-Ду: Франкен-монстр
приключения, анимация, комедия
2014, США
6.0
Железный человек и Халк: Союз героев
боевик, приключения, анимация
2013, США
4.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас