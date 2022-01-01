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Данте Баско
Данте Баско
Dante Basco
О персоне
Фильмография
Данте Баско
Dante Basco
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Дата рождения
29 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Питтсбург, Калифорния, США
Рост
169 см
Биография Данте Баско
Родился 29 августа 1975 года. Питтсбург, Калифорния, США.
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Фильмография Данте Баско
Морпехи 3: В осаде
боевик, драма, военный
2016, США
5.0
Лига Справедливости: В ловушке времени
боевик, анимация, фантастика
2014, США
5.0
Крутые чуваки
боевик
2014, США
7.0
Держи ритм
мюзикл, драма
2006, США
6.0
Капитан Крюк
семейный, фэнтези, комедия, приключения
1991, США
8.0
Лунная походка
триллер, боевик, мюзикл, криминал, фантастика
1988, США
6.0
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