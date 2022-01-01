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Данте Баско

Dante Basco
Данте Баско
Данте Баско Dante Basco
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Дата рождения
29 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Питтсбург, Калифорния, США
Рост
169 см
Биография Данте Баско

Родился 29 августа 1975 года. Питтсбург, Калифорния, США.

Фильмография Данте Баско
Морпехи 3: В осаде
Морпехи 3: В осаде
боевик, драма, военный 2016, США
5.0
Лига Справедливости: В ловушке времени
Лига Справедливости: В ловушке времени
боевик, анимация, фантастика 2014, США
5.0
Крутые чуваки
Крутые чуваки
боевик 2014, США
7.0
Держи ритм
Держи ритм
мюзикл, драма 2006, США
6.0
Капитан Крюк
Капитан Крюк
семейный, фэнтези, комедия, приключения 1991, США
8.0
Лунная походка
Лунная походка
триллер, боевик, мюзикл, криминал, фантастика 1988, США
6.0
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