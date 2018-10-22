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Ник Касл
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Ник Касл
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Дата рождения
21 сентября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Ника Касла
Родился 21 сентября 1947 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Ника Касла
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер
2022, США
0.0
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер
2021, США
6.0
Хэллоуин
ужасы
2018, США
6.0
Майор Пэйн
комедия
1995, США
8.0
Деннис-мучитель
комедия, семейный
1993, США
5.0
Хэллоуин
ужасы, триллер
1978, США
6.0
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