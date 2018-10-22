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Ник Касл

Nick Castle
Ник Касл
Ник Касл Nick Castle
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Дата рождения
21 сентября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Ника Касла

Родился 21 сентября 1947 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Ника Касла
Хэллоуин заканчивается
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер 2022, США
0.0
Хэллоуин убивает
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы 2018, США
6.0
Майор Пэйн
Майор Пэйн
комедия 1995, США
8.0
Деннис-мучитель
Деннис-мучитель
комедия, семейный 1993, США
5.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы, триллер 1978, США
6.0
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