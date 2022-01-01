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Капитан Крюк
Капитан Крюк, 1991: актеры и роли
Hook
Капитан Крюк
1991 / США
8.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Капитан Крюк, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Робин Уильямс
Robin Williams
Джулия Робертс
Julia Roberts
Боб Хоскинс
Bob Hoskins
Мэгги Смит
Maggie Smith
Чарли Корсмо
Charlie Korsmo
Кэролайн Гудолл
Caroline Goodall
Данте Баско
Dante Basco
Эмбер Скотт
Джейсен Фишер
Jasen Fisher
Фил Коллинз
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Laurel Cronin
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