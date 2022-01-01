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Капитан Крюк Капитан Крюк
Киноафиша Фильмы Капитан Крюк Капитан Крюк, 1991: актеры и роли
Hook Капитан Крюк 1991 / США
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Капитан Крюк, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Робин Уильямс Робин Уильямс Robin Williams Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Боб Хоскинс Боб Хоскинс Bob Hoskins Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Чарли Корсмо Charlie Korsmo Кэролайн Гудолл Кэролайн Гудолл Caroline Goodall Данте Баско Данте Баско Dante Basco Эмбер Скотт Джейсен Фишер Jasen Fisher Фил Коллинз Phil Collins Лорел Кронин Laurel Cronin Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow
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