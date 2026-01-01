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Постер фильма Попай
5.3
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5.3

Попай

, 1980
Popeye
США / семейный, приключения, комедия / 18+
Постер фильма Попай
5.3

О фильме

В поисках отца Попай оказывается в приморском городке Свитхевен. Там он влюбляется в прекрасную Олив, однако ее рука уже обещана здоровяку Блуто, и это становится препятствием их любви. В конце концов Попаю удается завоевать Олив и разыскать отца.

В ролях

Робин Уильямс
Робин Уильямс
Папай
Рей Уолстон
Попадек Паппи
Пол Дули
Пол Дули
Вимпи
Ричард Либертини
Гизил
Дональд Моффет
The Taxman
МакИнтайр Диксон
Cole Oyl
Роберта Максвелл
Роберта Максвелл
Nana Oyl
Шелли Дюваль
Шелли Дюваль
Оливия Олли
Пол Л. Смит
Блюто
Донован Скотт
Кастор Ойл
Режиссер Роберт Олтмен
Сценарист Джулс Файффер, Элзи Крайслер Сегар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 12 декабря 1980
Дата выхода
12 декабря 1980 Россия 12+
7 мая 1981 Австралия G
17 декабря 1981 Аргентина
25 декабря 1981 Бразилия
9 апреля 1981 Великобритания U
17 января 1986 Венгрия
17 декабря 1981 Германия
18 декабря 1981 Дания
25 декабря 1982 Индия
18 декабря 1981 Испания
12 декабря 1980 Казахстан
12 декабря 1980 Канада G
16 июля 1981 Мексика
12 декабря 1980 Нидерланды
10 июля 1981 Новая Зеландия
17 декабря 1981 Португалия
12 декабря 1980 США
10 декабря 1981 Сингапур
12 декабря 1980 Украина
1 января 1982 Уругвай
25 декабря 1981 Финляндия
16 декабря 1981 Франция
1 августа 1981 Япония G
MPAA PG
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $49 825 017
Производство Paramount Pictures, Walt Disney Productions, Robert Evans Company
Другие названия
Popeye, Popeye - Der Seemann mit dem harten Schlag, Попай, Karl-Alfred, Kippari-Kalle, Pepek námorník, Popai, Popaj, Popajus, Popeye - Braccio di ferro, Popeye, o naftis, Skeppar-Kalle, Skipper Skræk, Skipper'n, Temel Reis, The Popeye the Sailor Movie, Ποπάυ, ο ναύτης, ポパイ, 大力水手

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Popeye Они схватили меня, Оливию и Свипи.
Poopdeck Pappy Оливия? Свипи? Ты что, салат собираешь? Я хочу своё сокровище. Слышишь меня? Я хочу своё сокровище!

Отзывы о фильме

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