В поисках отца Попай оказывается в приморском городке Свитхевен. Там он влюбляется в прекрасную Олив, однако ее рука уже обещана здоровяку Блуто, и это становится препятствием их любви. В конце концов Попаю удается завоевать Олив и разыскать отца.
|12 декабря 1980
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|7 мая 1981
|Австралия
|G
|17 декабря 1981
|Аргентина
|25 декабря 1981
|Бразилия
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|U
|17 января 1986
|Венгрия
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|25 декабря 1982
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|16 июля 1981
|Мексика
|12 декабря 1980
|Нидерланды
|10 июля 1981
|Новая Зеландия
|17 декабря 1981
|Португалия
|12 декабря 1980
|США
|10 декабря 1981
|Сингапур
|12 декабря 1980
|Украина
|1 января 1982
|Уругвай
|25 декабря 1981
|Финляндия
|16 декабря 1981
|Франция
|1 августа 1981
|Япония
|G