Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блэйд Блэйд
Киноафиша Фильмы Блэйд Блэйд, 1998: актеры и роли
Blade Блэйд 1998 / США
7.7 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Блэйд, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Норрингтон Stephen Norrington
В ролях
Уэсли Снайпс Уэсли Снайпс Wesley Snipes Стивен Дорфф Стивен Дорфф Stephen Dorff Арли Ховер Кевин Пэтрик Уоллз Н' Буши Райт Эрик Эдвардс Eric Edwards Донал Лог Донал Лог Donal Logue Тим Гини Тим Гини Tim Guinee Трэйси Лордс Удо Кир Удо Кир Udo Kier Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Санаа Лэтэн Санаа Лэтэн Sanaa Lathan
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App