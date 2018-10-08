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Донал Лог
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Дата рождения
27 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Оттава, Онтарио, Канада
Рост
178 см
Биография Донала Лога
Родился 27 февраля 1966 года. Оттава, Канада.
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Фильмография Донала Лога
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика
2021, Германия / США
6.0
Посторонний
драма, ужасы, мистика
2015, Канада
4.0
Убей ради меня
драма, триллер
2013, Канада
5.0
Риф
анимация, семейный, мюзикл
2012, США / Корея
4.0
План Б
комедия, мелодрама
2010, США
7.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма
2010, США
7.0
Макс Пэйн
драма, боевик, триллер
2008, США
7.0
Зодиак
триллер, драма, криминал
2007, США
7.0
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